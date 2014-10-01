Театр сатиры отметит 90-летие показом спектакля "Грустно, но смешно"

В среду, 1 октября, Театр сатиры отмечает 90-летие. В честь юбилея зрителям покажут спектакль-пародию "Грустно, но смешно" в постановке Александра Ширвиндта и Юрия Васильева.

Спектакль представляет собой злободневное театральное обозрение, а также является данью памяти ушедшим из жизни актерам – кумирам прошлых лет.

"Грустно, но смешно" — это обновленные тексты песен и по-новому сыгранные сцены из знаменитых комедий театра", - отметили в Театре сатиры.

В этот вечер на сцену выйдут Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Федор Добронравов, Юрий Васильев, Зоя Зелинская, Вера Васильева, Олег Вавилов, Игорь Угольников и другие артисты.

Также спектакль покажут 7 и 16 октября. Билеты от 600 до 2700 рублей.

Театр сатиры

Театр был основан в 1924 году. Спектакли играли в подвальном помещении в здании, расположенном в Большом Гнездниковском переулке. В 1930-х театр переехал на Садово-Триумфальную улицу. В это время основой репертуара театра становится бытовая комедия.

Затем последовало еще несколько переездов, и лишь в 1964 году артисты въехали в помещение на площади Маяковского, которое когда-то было построено для конного цирка братьев Никитиных.

На сцене Театра сатиры в свое время играли Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Спартак Мишулин.

С 2000 года художественным руководителем театра является Александр Ширвиндт.

