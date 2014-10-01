Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт: "Конвейер юмора опасен"

"Утро": Московский театр сатиры отмечает 90-летний юбилей

Московский академический театр сатиры 1 октября отмечает 90-летие. Специально к юбилею здесь поставили спектакль-обозрение "Грустно, но смешно", в котором задействован основной состав труппы.

Сегодня театр под художественным руководством Александра Ширвиндта является своеобразной московской меккой юмора и пародии. Здесь ставят классику и пьесы современных авторов, шутят искрометно, смело и по существу. В репертуаре постановки по произведениям Рэя Куни, Астрид Линдгрен, Мольера, Бернарда Слэйда.

О том, как сегодня живет Театр сатиры, почему опасен конвейер юмора, как рождаются смешные спектакли и чем полезен дефицит шуток - рассказал актер, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт.

О том, как сегодня живет Театр сатиры, почему опасен конвейер юмора, как рождаются смешные спектакли и чем полезен дефицит шуток - рассказал актер, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт.

Александр Ширвиндт. Фото: M24.ru

- В 1920-х годах прошлого века сатира была смелым и опасным жанром для театра. Сейчас шутить можно над чем и кем угодно. У вас получается в этих условиях шутить также злободневно и привлекать зрителя?

- Сатира – слово довольно подозрительное. Вы говорите о прошлом веке, когда были аллюзии, "фиги в кармане", нужно было обязательно что-то показывать через намеки. Например, великий спектакль театра "Доходное место", поставленный Захаровым, был закрытым спектаклем. У Плучека закрыли девять спектаклей. Не то чтобы не разрешили ставить, готовые спектакли закрывали накануне. Но через это табу всегда пробивалось желание сделать.

Дефицит – двигатель эмоций. Я всю жизнь курю трубку, и раньше было только два сорта табака: "Трубка мира" в Петербурге и "Золотое руно" у нас. Мы их смешивали. Покойный артист Ефим Копелян мне присылал "Трубку мира", я ему - "Золотое руно". А сейчас в каждой подворотне можно купить любой табак. То же самое и с сатирой. Как можно сейчас пересатирить полемику Жириновского с Чубайсом или Михалкова с Ксенией Собчак? Поэтому наш театр имени сатиры, памяти сатиры.

- И какая она, нынешняя сатира?

- Я считаю, что кроме сатиры, которая подразумевает злость, существует ирония, пародия, шарж, юмор, который так необходим сегодня населению. Потому что нельзя нагнетать негатив, катастрофу и апокалипсис. Жизнь одна, должны быть вздохи, как бы не было трудно. Так вот народ и зритель имеет право на вздох – на улыбку, иронию, а если бы еще так рождалась самоирония, то и ожесточения в обществе было бы меньше.

- На подготовку празднования юбилея Театра сатиры было отведено 20 дней. Почему так мало?

- Потому что театр – такое учреждение, где кроме юбилейных обозрений, нужно еще обеспечивать репертуар. Так как нужно выпускать три - четыре премьеры в месяц, то не до обозрения. В этом году 9 сентября мы успели сыграть премьеру "Лисистрату". С 10 сентября по 1 октября мы должны были подготовить юбилейный спектакль. Не потому что ленились, а потому, что не было времени.

Александр Ширвиндт. Фото: M24.ru

- Специально к юбилею вы готовите спектакль "Грустно, но смешно". Что это будет?

- Мы сейчас делаем юбилейное обозрение театра к 1 октября. Это традиция, мы никогда не устраиваем междусобойчиков, корпоративов и пьянок для коллектива. То есть мы пьем, но после. Мы делали обозрения "Нам 50" для театра с оркестром, делали замечательное трогательное произведение с Андреем Мироновым. С этой постановкой мы проехали по всему миру. Пять лет назад мы сделали спектакль "Триумф на Триумфальной". И сейчас делаем обозрение "Грустно, но смешно" – три "но". Такой пародийно-улыбчивый поход по биографии.

- В спектакле по-новому обыграют сцены из комедий репертуара Театра сатиры. Захотелось вспомнить прошлое?

- Решили немножко пошагать по репертуару, ведь мы хитрые. Реклама двигатель торговли, мы хотим фрагментарно и немножко иронично показать маленькие кусочки из нашего репертуара и тем самым еще раз представить всех наших ведущих артистов. В спектакле задействована вся основная труппа: Вера Кузьминична Васильева, Игорь Борисович Васильев, Алена Юрьевна Яковлева, Федя Добронравов, Леночка Подкаминская.

- Давайте поговорим о названии спектакля - “Грустно, но смешно”. Что перевешивает – грусть или радость?

- Перевешивает “но”.

- Вашему театру сложно сегодня быть смешным?

- С юмором очень плохо, потому что как ни крути, без драматургии ничего не сделаешь. Все эти попытки инсценировать классику вторичны, никто ничего не пишет, к сожалению, никаких Рощиных, Гориных и Розовых нет. Молодежь, наверное, замечательная, но что-то я ее не вижу.

Я положительно отношусь к сегодняшней телевизионной юмористике. Галкин, Ваня Ургант, Гальцев - я их помню детьми. Все ребята из Comedy Club и "Уральских пельменей" потрясающие работоспособны. Удивляюсь их фантазии. Но когда круглые сутки существует конвейер, необходимость смешить, это надоедает. Всегда же нужно немножко по чему-то соскучиться, а с каждым витком юмора планка опускается. Это огромная опасность.