Ярмарки выходного дня открылись в Новой Москве

В Новой Москве открылись ярмарки выходного дня

В Новой Москве открылись ярмарки выходного дня. Для большинства москвичей они уже стали привычными, а вот жители Троицкого и Новомосковского округов пока только знакомятся с новым форматом торговли.

На присоединенных территориях ярмарки выходного дня работают в пяти населенных пунктах, с июля появится еще столько же площадок. Торговые ряды традиционно будут открыты с пятницы по воскресенье на протяжении всего года. Сейчас на прилавках - преимущественно сезонные овощи и фрукты.

Посетителям ярмарки цены пришлись по нраву.

Чтобы привлечь предпринимателей, плату за место на ярмарке не берут. Кроме того, продавцы бесплатно пользуются холодильным оборудованием.

"Это наш новый проект. На территории Троицкого и Новомосковского округов не было ярмарок, которые традиционно проводятся в столице", - заявил исполняющий обязанности главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, ярмарки выходного дня в Новой Москве располагаются в поселениях Внуковское, Десеновское, Кленовское, Марушкинское, Роговское, Филимоновское, Щаповское, городах Троицк и Московский и поселке Киевский.