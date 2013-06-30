Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2013, 12:34

Культура

Ярмарки выходного дня открылись в Новой Москве

В Новой Москве открылись ярмарки выходного дня

В Новой Москве открылись ярмарки выходного дня. Для большинства москвичей они уже стали привычными, а вот жители Троицкого и Новомосковского округов пока только знакомятся с новым форматом торговли.

На присоединенных территориях ярмарки выходного дня работают в пяти населенных пунктах, с июля появится еще столько же площадок. Торговые ряды традиционно будут открыты с пятницы по воскресенье на протяжении всего года. Сейчас на прилавках - преимущественно сезонные овощи и фрукты.

Посетителям ярмарки цены пришлись по нраву.

Чтобы привлечь предпринимателей, плату за место на ярмарке не берут. Кроме того, продавцы бесплатно пользуются холодильным оборудованием.

"Это наш новый проект. На территории Троицкого и Новомосковского округов не было ярмарок, которые традиционно проводятся в столице", - заявил исполняющий обязанности главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Торговые ряды будут открыты с пятницы по воскресенье на протяжении всего года.

Напомним, ярмарки выходного дня в Новой Москве располагаются в поселениях Внуковское, Десеновское, Кленовское, Марушкинское, Роговское, Филимоновское, Щаповское, городах Троицк и Московский и поселке Киевский.

ярмарки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика