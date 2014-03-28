На Пасху в Москве проведут более 200 мероприятий - Капков

Столичные власти намерены провести в пасхальную неделю 200 праздничных мероприятий, сообщил в ходе заседания правительства глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Так, с 19 по 27 апреля в городе пройдет фестиваль "Пасха в Москве". Основными площадками для проведения мероприятий станут семь пешеходных зон, восемь парков культуры и отдыха, 11 территорий около храмов, а также порядка 160 учреждений культуры во всех административных округахстолицы.

По словам Капкова, главной целью фестиваля станет возрождение традиций празднования Пасхи. В столице будут проводиться выступления православных хоров и коллективов, торговля пасхальными сувенирами и угощениями пасхального стола на ярмарках "Пасхальный дар".

Кроме того, ночью пройдут специальные кинопоказы об истории и традициях праздника, а также будет организована прямая трансляция службы в храме Христа Спасителя. Для удобства горожан в эту ночь будет также продлена работа общественного транспорта.

Отдельная часть программы будет посвящена благотворительным проектам. В частности, все деньги от продажи куличей во время фестиваля будут пожертвованы на благотворительность. Также любой покупатель сможет оплатить пасхальную корзину и подарить ее малообеспеченным горожанам и многодетным семьям.

В правительстве считают, что пасхальный фестиваль по числу участников сможет сравниться с рождественскими ярмарками, которые посетило около 6 миллионов человек человек. Всю информацию о программе фестиваля можно будет узнать на сайте vesna.mos.ru.