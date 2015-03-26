116 ярмарок выходного дня заработает в столице с апреля

На участие в ярмарках выходного дня подано более 23 тысяч заявок

Более 23 тысяч заявок подано на участие в ярмарках выходного дня, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В прошлом году было подано 12 тысяч заявок. Всего в этом году заработает 116 ярмарок:

Центральный округ - 9 ярмарок

Северный округ - 7 ярмарок

Северо-Восточный округ - 14 ярмарок

Восточный округ - 12 ярмарок

Юго-Восточный округ - 14 ярмарок

Южный округ - 14 ярмарок

Юго-Западный округ - 13 ярмарок

Западный округ - 13 ярмарок

Северо-Западный округ - 7 ярмарок

Зеленоградский округ - 3 ярмарки

Троицкий и Новомосковский округа - 10 ярмарок

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.

По словам главы ведомства, первые претенденты получат подтверждение на участие в ярмарках уже 30 марта. В первую очередь будут удовлетворяться уникальные заявки. Каждый должен получить по одному месту, а затем некоторые смогут получить по нескольку мест.

Заявки на первую сессию принимаются до 27 марта. Через месяц будет объявлено открытие приема заявок на участие во второй сессии. Первая торговая сессия будет продолжаться три месяца. Немерюк отметил, что апалатки с овощами и фруктами увеличатся в ущерб молочным продуктам и меду.

Кроме того, раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были сами стоять за прилавком. Эти проблемы были учтены. "Если по каким-то причинам вы не можете торговать в один из дней, может приехать ваш близкий родственник и, предъявив документы, торговать на вашем месте. Что касается индивидуальных предпринимателей, они могут приводить дополнительное количество продавцов, которые будут торговать под вывеской данного ИП. Но предупредить об этом нужно за 2 недели", - сказал Немерюк.

Как забронировать место на ярмарке выходного дня

Напомним, ярмарки выходного дня возобновят работу в столице 3 апреля. На 116 ярмарках будет создано свыше 4 тысяч торговых мест. Торговать приезжают представители более 30 регионов России.

Фермерам и юрлицам предоставят одинаковое количество мест на ярмарках выходного дня. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Таким образом планируется привлечь на ярмарки выходного дня большее число производителей из российских регионов и повысить доступность реализуемых товаров для населения.

Заявки на участие в ярмарках подавались через столичный портал госуслуг, итоги заявочной кампании на торговую сессию (с 3 апреля по 30 июня) будут подведены 30 марта.

На ярмарках уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Ранее сообщалось, что 11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.