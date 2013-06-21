Десять ярмарок выходного дня начнут работу в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Десять ярмарок выходного дня начнут работу с 1 июля в Новой Москве. Организация ярмарок будет полностью финансироваться из бюджета города, а это означает, что повышать цены торговцы не будут.

Площадки откроются в поселениях Внуковское, Десеновское, Кленовское, Марушкинское, Роговское, Филимоновское, Щаповское, городах Троицк и Московский и поселке Киевский, сообщает "Российская газета".

Ярмарки будут работать в "тестовом режиме", заявил исполняющий обязанности главы московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, после эксперимента будет принято решение о судьбе ярмарок выходного дня в Новой Москве.

Ярмарки будут полностью финансироваться за счет городского бюджета. Это означает, что все оборудование, необходимое для торговли, продавцам предоставят бесплатно. Кроме того, торговцев избавят от необходимости оплачивать аренду и уборку территории. Подобный подход положительно сказывается на ценах - на ярмарках выходного дня они низкие, так как продавцы не пытаются "отбить" высокой ценой товара собственные расходы.

По данным Немерюка, в Москве в настоящий момент насчитывается 133 ярмарочных площадки.

