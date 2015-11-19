Форма поиска по сайту

19 ноября 2015, 18:54

Культура

На Даниловском рынке откроется "Антикварный уикенд"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

21 и 22 ноября на открытой площадке Даниловского рынка пройдет "Антикварный уикенд". Ярмарка объединит владельцев старинных вещей и желающих купить антиквариат.

Москвичи смогут не только приобрести уникальные вещи XIX–XX веков, фарфоровые фигурки, английское серебро и многое другое, но и пообщаться с коллекционерами и букинистами. На ярмарке также можно будет сделать фотографии по технологии начала XX века.

Маленьким посетителям скучать не придется – для них устроит представление детский аниматор.

Кроме того, на рынке будут работать кафе и рестораны.

Дата: 21-22 ноября, 11:00 – 16:00

Место: Даниловский рынок

Вход свободный

ярмарки вещи Даниловский рынок

