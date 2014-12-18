Авторские открытки научат делать на фестивале "Фабрика волшебства"

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Традиционный предновогодний фестиваль "Фабрика волшебства" пройдет в культурном центре "Москвич" 20 и 21 декабря. Взрослых и детей ждут бесплатные мастер-классы. Желающих научат мастерить игрушки, украшения и авторские открытки.

"Программа нынешнего фестиваля отличается делением мастер-классов на сеансы в течение дня. Каждый сеанс рассчитан на пять - шесть участников. Все мастер-классы пройдут по расписанию в фойе третьего этажа КЦ "Москвич", - сообщили организаторы.

Так, детей от восьми лет научат вязать овечек, детей от пяти лет – мастерить новогодние венки из шишек и мишуры, детей от трех лет – делать авторские открытки. Также на занятиях покажут, как создавать елочные игрушки, снежинки из макарон и арт-елки.

Во внутреннем дворе "Москвича" будет работать выездная кузница. Там расскажут, как из куска железа сделать оригинальный сувенир.

В рамках фестиваля пройдут уроки по брейк-дансу и хип-хопу.

На всех мастер-классах детей ждут вместе с родителями.

Впервые "Фабрику волшебства" провели в 2013 году. Тогда фестиваль посетили около тысячи человек.