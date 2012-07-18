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Политика

18 июля 2012, 13:24

Количество ярмарок выходного дня в Москве увеличат до 160

ярмарки власть Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти приняли решение к концу августа увеличить количество мест, где проходят ярмарки выходного дня, до 160 точек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в Москве на постоянной основе работают только 125 ярмарок выходного дня.

В частности, добавится 10 ярмарок и 10 новых площадок под ярмарки на присоединенных территориях, оставшиеся 15 точек планируется открыть на территории "старой" Москвы, передает РИА Новости.

Кроме того, изменится на внешний вид торговых точек. Как сообщалось ранее, ярмарки выходного дня в столице станут «европейскими». Планируется закупка для продажи фермерской продукции шатров в итальянском стиле стоимостью около 40 тыс. рублей каждый.

Изменится и цветовое оформление торговых точек. Цвета будут варьировать в зависимости от места расположения. Так, в районе с яркими новостройками могут установить разноцветные шатры с желтым, синим или красным верхом, а в историческом центре можно использовать и пастельные цвета.

По мнению специалистов, новый имидж ярмарок может существенно увеличить объем продаж.

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