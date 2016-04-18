На Городском блошином рынке горожан научат танцевать свинг

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

24 апреля в Музее Москвы пройдет крупный антикварно-винтажный проект – Городской блошиный рынок. На одной площадке соберутся более 200 торговцев антиквариатом.

Любители старины смогут выбрать предметы интерьера, мебель, посуду, книги, игрушки, кухонную утварь, бижутерию и одежду на любой вкус. Для всех желающих организуют разнообразные мастер-классы и лекции.

Самым маленьким посетителям тоже не придется скучать: их ждут смешные проделки клоуна Пампуша, также они научатся играть в игры, в которые в детстве любили их родители. Кроме того, они попробуют продать товары, сделанные своими руками на специальных занятиях.

Для гостей выступит группа Gagarin Brothers – музыканты сыграют популярные композиции из голливудских и советских фильмов 1950-1960 годов. На сцену поднимется и джаз-певица Ксения Рубан, а завершится мероприятие танцами под музыку 1920-1930-х, во время которых гостей "блошинки" научат танцевать свинг.