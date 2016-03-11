Активные граждане проголосовали за часы работы ярмарок выходного дня

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Участники "Активного гражданина" выбрали часы работы ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба проекта. За то, чтобы торговые ряды открывались в 9:00, как и в прошлом году, выступили 47,57 процента проголосовавших.

В голосовании приняли участие 208 756 человек. За сохранение действующего графика чаще других голосовали активные граждане от 35 до 45 лет, а также участники, проживающие в ЮАО.

17,33 процента пользователей, предпочитающих спать в выходные подольше, предложили передвинуть начало работы ярмарок на 10:00. Это время было наиболее удобно большинству активных граждан из СЗАО, а также пользователям от 25 до 34 лет.

Сместить час открытия на 11:00 попросили 5,56 процента активных граждан. Это время предпочли жители ЗАО, СВАО и ЦАО, так же участники проекта от 18 до 24 лет.

14,81 процента – в основном, пользователи старше 45 лет, а также участники, проживающие в ЮЗАО и ВАО, – хотели бы, чтобы ярмарки открывались в 8:00.

В рамках голосования можно было выбрать и время закрытия ярмарок. Более половины пользователей (60,55 процента) предпочли, чтобы ярмарки работали на час дольше, чем в прошлом сезоне – до 20:00. Это было бы удобно большинству активных граждан, проживающих в ВАО, САО, СЗАО и ЮВАО, а также большинству участников от 25 до 34 лет.

11,86 процента проголосовавших ответили, что не посещают ярмарки выходного дня.

Напомним, сезон ярмарок выходного дня начнется 1 апреля. В предстоящем сезоне в столице запланировано проведение 102 ярмарок во всех округах города, в том числе на территории ТиНАО.