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Фестивали

09 августа 2012, 19:23

В столице пройдет ярмарка необычных вещей ручной работы

ярмарки фестивали и праздники

applezzz.ru

18 и 19 августа в столичном культурном центре «Ого-Город» - «Открытый Мир» пройдет ярмарка необычных вещей ручной работы «Райские яблоки».

«Райские Яблоки» - ярмарка необычных вещей ручной работы. Вещи, которые создают наши дизайнеры и мастера, нельзя найти в торговых центрах. Они не производятся потоком; каждое платье или сережка сделаны вручную, с любовью и вдохновением», - сообщается на интернет-портале мероприятия.

На маркете можно будет приобрести одежду от молодых дизайнеров, украшения, игрушки, мыло ручной работы, картины, керамику и многое другое. Все вещи – авторские.

«Для желающих преобразиться будет роспись рук хной и создание необычных причесок из косичек. Для желающих весело провести время в компании общительных людей - бесплатная игротека», - добавляют организаторы.

Ярмарка пройдет в культурном центре «Ого-Город» - «Открытый Мир» на Тульской. Вход свободный.

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