Жители столицы проголосовали за открытие новых ярмарок выходного дня

Москвичи проголосовали за увеличение числа ярмарок выходного дня

Жители столицы в проекте "Активный гражданин" проголосовали за открытие новых ярмарок выходного дня. Всего свое мнение высказали 230 254 человек.

Больше всего в ярмарках нуждаются москвичи, проживающие в ТиНАО – 61,63 процента, САО – 60,11 процента, ЦАО – 59,19 процента и СЗАО – 58,25 процента проголосовавших в пользу ярмарок.

Чуть меньше число таких участников в ВАО и ЗАО – по 54,26 и 54,40 процента соответственно. Более 52 процентов жителей ЮАО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО хотят видеть новые ярмарки выходного дня в своем округе.

Часть из голосовавших посчитали, что действующих ярмарок достаточно в Новокосине, Крылатском, Нагорном районах, Зюзине, Северном Бутове, Черемушках и Зеленограде.

Ярмарки выходного дня

Напомним, в этом сезоне в Москве работали 109 ярмарок выходного дня, а это почти четыре тысячи торговых мест. Они были открыты в каждом округе столицы. Торговые ряды работали с пятницы по воскресенье. Такой график выбрали сами москвичи в проекте "Активный гражданин".

На ярмарках, как правило, продается сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, произведенные на территории государств – членов Таможенного союза.

Кроме того, с этого года половина торговых мест на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию.

Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. У физлиц также появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и привлекать своих близких родственников.