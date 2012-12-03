Форма поиска по сайту

03 декабря 2012, 16:50

Культура

В Москве появится большая ярмарка антиквариата

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени в Москве появится большая ежегодная ярмарка антиквариата – Russian Antiques And Fine Art Fair (RAFAF). 4 декабря она откроется в Центре изящных искусств на Волхонке.

Организаторы обещают наличие шедевров из лучших галерей Европы: Пикассо, Модильяни, Брейгеля и других признанных мастеров.

"Мы отобрали 50 полотен и 10 скульптур самого высокого уровня из ведущих галерей в разных странах… Среди жемчужин нашего собрания на выставке будут представлены не только прекрасные произведения классического искусства.., но также и работы великих художников ХХ века", – говорится в сообщении директора Центра изящных искусств на Волхонке Алексея Волобаева.

Среди выставленных работ будут также ранее никогда не выставлявшиеся для широкой публики. Страховая стоимость некоторых произведений превышает три миллиона евро.

