Ярмарки выходного дня вернутся в столицу 1 апреля

Фото: ТАСС/Абулхатин Марат

С 1 апреля в столице откроют свои двери более ста ярмарок выходного дня. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в список первой торговой сессии, которая продлится три месяца, входят 102 площадки более чем на три тысячи торговых мест. Ярмарки будут расположены во всех округах столицы, в том числе и в ТиНАО.

Более 100 площадок ярмарок выходного дня откроются в столице 1 апреля

В этом году фермерам, самостоятельно производящим свою продукцию, предоставят 70 процентов торговых мест. Остальные 30 процентов распределят между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи могут ознакомиться со списком адресов, по которым 1 апреля откроются ярмарки выходного дня.

Больше всего ярмарок откроется на юге столицы – там их будет 14. А вот самое маленькое количество ярмарок организуют в Зеленограде – всего три.

Самые крупные площадки расположатся в Кузьминках и Хамовниках. Продукты у фермеров можно будет купить в 108 и 72 торговых местах соответственно. Полный перечень ярмарок опубликован на сайте департамента торговли и услуг.

В новом сезоне облик ярмарок будет другим: палатки заменят шатровыми конструкциями. В них появятся новые столы и горки, а перегородки со съемными механизмами будут разделять их на торговые места.