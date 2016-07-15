Самородок янтаря весом почти в 3 кг добыли под Калининградом

Фото: Actionpress/ТАСС

В пятницу в Приморском карьере Калининградской области добыли уникальный самородок янтаря. Вес находки составляет 2,7 килограмма, сообщает РИА Новости.

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря около поселка Янтарный. По оценкам специалистов, в этом районе сосредоточено около 90 процентов мировых запасов янтаря.

Возраст минерала составляет примерно 50 миллионов лет. Ежегодно в России добывается примерно 300 тонн янтаря.

Янтарь является одним из самых ценных минералов и представляет большой интерес для криминальных кругов. В прошлом году подозреваемых в незаконной добыче, переработке и продаже янтаря задержали столичные полицейские. Злоумышленники пытались сбыть 120 килограммов янтаря за 15 миллионов рублей.

В роли покупателей выступили стражи порядка. Участники преступной группировки были задержаны с поличным в момент получения денег.