Губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение

Фото: sledcom.ru

Губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро "за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

Также, по словам Маркина, взятки были получены за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. Уже проведены обыски в администрации Кировской области, и в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении Белых меры пресечения в виде заключения под стражу.