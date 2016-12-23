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23 декабря 2016, 10:02

Политика

Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Генпрокуратура РФ проверит информацию о подкупе чиновников израильской фармкомпанией Teva, передает "Интерфакс". С таким поручением ведомству обратилась глава Минздрава Вероника Скворцова.

Поводом для расследования стала информация Минюста США о том, что компания подозревается в даче взяток чиновникам из России, Мексики и Украины. Взамен производитель лекарств получал разрешения на продажу лекарств, а также выгодные контракты. В США компанию Teva уже обязали выплатить 519 миллионов долларов по обвинению во взяточничестве.

В конце ноября ФАС выступила с инициативой ужесточения правил составления инструкций к лекарствам. Это связано с тем, что многие взаимозаменяемые лекарства с одинаковыми действующими веществами имеют необоснованно разные инструкции и показания к применению.
взяточничество власть медицина чп

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