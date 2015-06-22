Японская федерация футбола отвергла обвинения в получении ЧМ-2002 за взятки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Японская федерация футбола отвергла обвинения в даче взятки за проведение чемпионата мира по футболу 2002 года. Японию обвиняли в подкупе Южноамериканской конфедерации футбола на голосовании, сообщает Yahoo News.

Экс-президент федерации футбола Японии Дзюндзи Огура подчеркнул, что возглавляемая им организация никак не могла дать взятку в полтора миллиона долларов чиновникам КОНМЕБОЛ, поскольку не располагала такими деньгами.

Напомним, в конце мая в ФИФА разразился крупнейший в истории коррупционный скандал. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновников ФИФА. Чуть позже стали известны имена задержанных.

Это вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костас Таккас, Рафаэль Эскевель, Хосе Мария Марин и Николас Леос.

Кроме того, швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Позднее появились подозрения, что ряд высокопоставленных функционеров брал взятки перед выборами стран-хозяек чемпионатов мира 1998, 2002, 2006 и 2010 года. Так, один из сотрудников КОНМЕБОЛ рассказал, что футбольная федерация Японии перевела полтора миллиона долларов на счета родственников руководителей КОНМЕБОЛ за голоса на выборах хозяина чемпионата мира-2002.