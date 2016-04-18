Начальник отдела подмосковной ФНС попался на крупной взятке

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Подмосковный суд рассмотрит дело в отношении начальника отдела выездных проверок ФНС и его коллеги. Они обвиняются во взяточничестве, сообщает пресс-служба областного СК.

По данным следствия, в августе прошлого года начальник отдела проверил коммерческую фирму, торгующую стройматериалами. Выяснилось, что предприятие не уплатило 6,9 миллиона рублей налогов.

Вместо того, чтобы привлечь руководство компании к уголовной ответственности, чиновник потребовал от финансового директора фирмы взятку в размере миллиона рублей за отказ от возбуждения дела.

В процессе передачи взятки задержали посредника, а вскоре и его начальника. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

Напомним, на днях стало известно, что начальник одного из отделов столичного управления Федеральной миграционной службы и пять ее сотрудников пойдут под суд. Они обвиняются в получении взяток и организации нелегальной миграции.

Речь идет о начальнике отдела УФМС по Москве по району Левобережный Наталье Терешковой и ее соучастниках.

По данным следствия, с января по март Терешкова выдавала уведомления о регистрации иностранцам за деньги. В результате предприимчивая чиновница заработала более 125 тысяч рублей. Соучастники, в свою очередь, разыскивали клиентов.

Четверо участников дела были заключены под стражу, один отпущен под подписку о невыезде. Что касается Терешковой, то она помещена под домашний арест.