Арестованного сотрудника СКР Максименко госпитализировали в психбольницу

Арестованный по обвинению во взяточничестве сотрудник Следственного комитета России Михаил Максименко переведен в психиатрическую клинику СИЗО "Бутырка", сообщает "Интерфакс".

Госпитализация обвиняемого связана с тем, что за несколько дней он похудел на 15 килограммов.

История вопроса

На днях Лефортовский суд продлил арест заместителю руководителя столичного ГСУ СК Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки, на три месяца. Таким образом, он останется под арестом до 19 декабря.

Задержание Никандрова связано с уголовным делом в отношении вора в законе Шакро Молодого: якобы следователь получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Защитники Никандрова настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.

Помимо генерала были задержаны руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Уже после задержания стало известно, что ФСБ прослушивало арестованных руководителей СК с помощью самовара.

