Столичный следователь оштрафован на 4 млн рублей за взятку

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд оштрафовал столичного следователя на 4 миллиона рублей за попытку получить взятку от обвиняемого в хранении наркотиков, передает РИА Новости.

Следователь Очаково-Матвеевского района Ерванд Оганян признан виновным в покушении на получение взятки, лишен звания капитана юстиции, кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение 3 лет.

Подсудимый признан виновным в вымогательстве взятки в размере 200 тысяч рублей, таким образом, сумма штрафа превышает сумму взятки в 20 раз.

По данным следствия, Оганян получил сообщение о совершении противоправных действий и материал в отношении гражданина, обвиняемого в хранении наркотиков. Следователь пообещал не арестовывать обвиняемого в обмен на взятку.