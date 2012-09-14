Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

14 сентября 2012, 12:02

Политика

Глава полиции по борьбе с коррупцией в МО отстранен от должности

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Подмосковья временно отстранен от занимаемой должности до окончания проверки сведений о вымогательстве взятки его подчиненными, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В числе отстраненных также его заместитель, начальник четвертого отдела оперативно-розыскной части №1 УЭБиПК, его зам и сами подозреваемые в вымогательстве правоохранители.

По предварительной информации, летом этого года два служителя правопорядка незаконно вывезли с торговых складов в Мытищах более 20 коробок с обувью. На просьбу предпринимателя вернуть товар полицейские потребовали один миллион 200 тысяч рублей.

Бизнесмен не стал платить взятку и заявил о случившемся в главное управление собственной безопасности МВД.

Ведется расследование дела.

