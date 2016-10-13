Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 13:53

Политика

Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве в метро

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывших сотрудников Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного СК.

Экс-начальника службы электроснабжения метро Глеба Верховского, замначальника службы электроснабжения по эксплуатации Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

После ознакомления с материалами уголовного дела предстоит утвердить обвинительное заключение и направить в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ноябре 2015 года фигуранты потребовали у представителя компании, проводившей электротехнические работы, взятку в размере 16 миллионов рублей за подписание акта сдачи-приемки работ. При этом были нарушены сроки работ и иные условия договора.

В ходе встречи, проходившей 13 ноября 2015 года на территории метро, сотрудники подземки и их посредник были задержаны.

взяточничество следствие уголовные дела расследования

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика