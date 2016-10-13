Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве в метро

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывших сотрудников Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного СК.
Экс-начальника службы электроснабжения метро Глеба Верховского, замначальника службы электроснабжения по эксплуатации Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".
После ознакомления с материалами уголовного дела предстоит утвердить обвинительное заключение и направить в суд для рассмотрения по существу.
В ходе встречи, проходившей 13 ноября 2015 года на территории метро, сотрудники подземки и их посредник были задержаны.