Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве в метро

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывших сотрудников Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного СК.

Экс-начальника службы электроснабжения метро Глеба Верховского, замначальника службы электроснабжения по эксплуатации Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

После ознакомления с материалами уголовного дела предстоит утвердить обвинительное заключение и направить в суд для рассмотрения по существу.