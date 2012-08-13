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13 августа 2012, 19:01

Сотрудница ФНС попалась на взятке в 1 млн рублей

взяточничество задержания ФНС

Инспектор налоговой службы попалась на взятке в 1 миллион рублей. Во время выездной проверки женщина якобы обнаружила факт уклонения от уплаты налогов. Чтобы скрыть это обстоятельство чиновница потребовала вознаграждение


Правоохранители задержали сотрудницу налоговой службы, которая требовала у предпринимателя взятку в размере одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости.


Согласно материалам следствия, налоговики провели внеплановую проверку бизнеса подмосковного предпринимателя и обнаружили нарушения.

Сотрудница 20-й межрайонной инспекции ФНС по Московской области за вознаграждение в один миллион рублей пообещала бизнесмену изменить результаты проверки и избавить его от проблем с налоговой в будущем.


Предприниматель обратился в полицию. Подозреваемую задержали при получении 300 тысяч рублей – первой части взятки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

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