Обладатель iPhone 7 сообщил о взрыве гаджета

Обладатель нового iPhone 7 сообщил в интернете о взрыве своего смартфона, пишет в пятницу газета Independent. Гаджет сдетонировал еще до того, как его доставили покупателю.

Фотографии телефона опубликовал на сайте Reddit пользователь под ником kroopthesnoop. На снимках видно, что гаджет разорвался на части. Частично повредилась и его упаковка.

По словам обладателя смартфона, гаджет взорвался еще до того, как был доставлен. Воспользоваться потенциально опасным девайсом обладатель не успел.

По версии издания, причиной взрыва мог стать поврежденный аккумулятор. Он мог получить урон при транспортировке. Затем смартфон загорелся и взорвался, повредив упаковку.

Новость о взрыве нового гаджета от Apple распространяется в Сети с вирусной скоростью, но данных об аналогичных случаях не поступало.

Продажи новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus стартовали в начале сентября. Смартфоны были распроданы в рекордные сроки. Россияне уже отдали за гаджеты более двух миллиардов рублей.