Мощный взрыв прогремел в центре Праги - ранены около 50 человек

В центре Праги прогремел мощный взрыв

В центре Праги утром 29 апреля прогремел мощный взрыв, в результате которого были ранены около 50 человек, еще несколько находятся под завалами.

Взрыв произошел на улице Дивадельни 5, рядом с местом происшествия находится один из факультетов Карлова университета. Учащихся и сотрудников вуза эвакуировали.

По данным дипломатов, пострадавших среди российских граждан нет, сообщает РИА Новости.

На место сразу прибыли пожарные и спасатели, а территория вокруг полуразрушенного здания была оцеплена, сообщает ВВС. Взрывная волна также выбила окна соседних зданий, в том числе и в Национальном театре.

По сообщениям чешской прессы, раненых отправляют в больницы. При этом большинство пострадавших получили травмы от осколков стекол. В полиции пока не сообщают, что стало причиной взрыва. По некоторым данным, это могла быть утечка газа.