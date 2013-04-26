Форма поиска по сайту

26 апреля 2013, 16:31

Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Взрыв бытового газа произошел в одином из жилых домов на востоке столицы. Один человек пострадал, зданию причинен незначительный ущерб.

Инцидент произошел на 1-й Владимирской улице в доме 18. В одной из квартир взорвался бытовой газ. В пресс-службе столичной полиции корреспонденту М24.ru подтвердили эту информацию, сообщив также, что один человек был госпитализирован.

В результате взрыва здание не получило серьезного ущерба. Разрушена межквартирная перегородка в виде несущей стены, что не несет никакой угрозы для проживающих в этом здании, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

