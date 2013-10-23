В столице прооперировали пострадавших при взрыве жителей Волгограда

В Москве прооперировали раненых в теракте жителей Волгограда

Доставленные в Москву раненые при теракте жители Волгограда прооперированы. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, информирует пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

"Двое пациентов (мужчина и женщина) в настоящее время находятся в ЦИТО им. Приорова, обоим проведено оперативное вмешательство, состояние тяжелое, стабильное, пациенты в сознании, общаются с родственниками", - говорится в сообщении.

Еще двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их также прооперировали.

Напомним, 21 октября около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в автобусе, когда он находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза".

В результате теракта пострадали 54 человека, в том числе 20 детей, 6 человек погибли. В самом Волгограде в больницах остаются 26 пострадавших при взрыве.

К расследованию уголовного дела подключились сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Они осматривают место трагедии, изучают записи видеокамер и проводят экспертизы.

Сейчас московские полицейские ищут предполагаемых сообщников террористки-смертницы, которая подорвала себя в автобусе в Волгограде.

Во все отделы полиции были разосланы ориентировки на троих подозреваемых - мужа террористки-смертницы Дмитрия Соколова, а также Руслана Казанбиева и Курбата Омарова