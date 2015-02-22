Трое погибли и 15 человек ранены в результате взрыва в Харькове

в Харькове во время массовых мероприятий произошел взрыв

В Харькове днем 22 февраля прогремел взрыв, три человека погибли, еще 10 ранены, передает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло во время шествия в районе проспекта Маршала Жукова. В настоящий момент на место происшествия прибыли "скорые", работают взрывотехники. МВД Украины считает случившееся терактом.

В Харькове возле Дворца спорта собрались около 400 активистов общественных организаций. Они участвовали в патриотическом марше и собирались пройти колонной до одной из центральных площадей.

Позже стало известно, что подозреваемых в подготовке взрыва задержали.