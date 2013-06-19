Число пострадавших в Самарской области увеличилось до 42 человек

150 спасателей из Москвы тушат пожар на территории самарского полигона

В результате пожара на полигоне в Самарской области, по последним данным, пострадали 42 человека. Ранее сообщалось о 37.

Среди пострадавших - трое детей. Одиннадцать человек госпитализированы, один - погиб.

Напомним, на полигоне около Чапаевска во вторник, 18 июня, во время утилизации боевых снарядов взорвался снаряд, после чего начался пожар. Около 6,5 тысяч жителей были эвакуированы. Их разместили в гостиницах, школах и в доме культуры.

Сейчас саперы обследуют населенные пункты на предмет неразорвавшихся снарядов. Из Москвы в Самарскую область было направлено четыре дополнительных вертолета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Что стало причиной технического сбоя, установят следователи.