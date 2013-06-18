Из Москвы в Самарскую область отправляются два самолета МЧС

Из Москвы в Самарскую область, где горит полигон, с минуты на минуту должны вылететь два самолета. Ил-76 и Бе-200 доставят роботов и взрывотехников в район происшествия - это в семи километрах от города Чапаевск.

Вечером 18 июня в столице прошло оперативное совещание МЧС. На место происшествия были отправлены два пожарных поезда, а также привлечена спецтехника от Минобороны и МЧС России. Несколько машин отправят из столицы.

По предварительным данным, детонация на полигоне произошла во вторник в 19.00, после этого начался пожар. На складе хранилось несколько миллионов снарядов - осколки разлетаются на огромное расстояние. МЧС расширило радиус опасной зоны до пяти километров. Рядом находятся несколько населенных пунктов, оттуда продолжают эвакуировать людей.

Уже покинули свои дома несколько сотен человек. Медицинская помощь потребовалась 34 пострадавшим, пятеро из них госпитализированы. Как сообщают специалисты, из-за постоянных взрывов они пока не могут подойти к складу и приступить к тушению пожара.

По мнению экспертов, причиной детонации боеприпасов мог стать лесной пожар или неосторожное обращение со снарядами.