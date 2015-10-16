Жительница Подмосковья погибла от взрыва, разбираясь в сарае

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В пристройке на территории частного дома в Подмосковье взорвался снаряд для гранатомета, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. Там женщина разбиралась в сарае, и в этот момент граната взорвалась. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят фрагмент взрывного устройства, а также зафиксированы следы взрыва.