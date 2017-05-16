Пострадавшие при взрыве газа в волгоградском доме получат по 50 тыс рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Волгограде получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

Выплаты начнутся с 17 мая.

Дом, в котором произошло ЧП, могут частично восстановить или снести его и построить новый. При этом, пострадавшим планируют предоставить жилье из маневренного фонда, есть и другой вариант – оплата гостиницы или квартиры. 17 мая с полудня жильцов начнут пускать в дом, чтобы они могли забрать необходимые вещи.

Для пострадавших организовали центр временного размещения в средней школе № 106, где предусмотрено трехразовое питание и есть горячий душ. Спальные места рассчитаны на 50 человек, 28 пострадавших уже воспользовались услугами центра.