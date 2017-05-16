Пострадавшие при взрыве газа в волгоградском доме получат по 50 тыс рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Волгограде получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.
Выплаты начнутся с 17 мая.
Дом, в котором произошло ЧП, могут частично восстановить или снести его и построить новый. При этом, пострадавшим планируют предоставить жилье из маневренного фонда, есть и другой вариант – оплата гостиницы или квартиры. 17 мая с полудня жильцов начнут пускать в дом, чтобы они могли забрать необходимые вещи.
Для пострадавших организовали центр временного размещения в средней школе № 106, где предусмотрено трехразовое питание и есть горячий душ. Спальные места рассчитаны на 50 человек, 28 пострадавших уже воспользовались услугами центра.
Три человека погибли, личности двоих уже установили – это жительница дома и работник службы, который ликвидировал последствия взрыва. 10 человек госпитализировали, из них трое – в тяжелом состоянии, еще у шестерых отмечена острая реакция на стресс.
Возбуждено уголовное дело. Для обращений граждан открыли горячую линию, в Волгоградской области ввели режим ЧС.
Следователи опросили 30 человек и задержали трех – владельца павильона и его отца, по заказу которых проводились работы в доме, а также выполнявшего их сотрудника.