Версия теракта исключена из расследования взрыва у автобуса "Боруссии"

Фото: AP/Bernd Thissen
Генпрокуратура Германии не рассматривает теракт в качестве версии причин взрывов в Дортмунде, сообщает ТАСС. В результате инцидента бомбы сдетонировали у стадиона при проезде автобуса с футболистами клуба "Боруссия".
Как пояснили в офисе ведомства, дальнейшее расследование проведет местная прокуратура города.
Представители Генпрокуратуры напомнили, что рядом с местами взрывов нашли записки, согласно которым причиной деяния стали радикально-исламистские настроения нападавших. Расследование не подтвердило эту версию.
В ведомстве также указали на то, что у подозреваемого Сергея В. могли быть меркантильные интересы.
В результате случившегося пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, а также сопровождавший команду полицейский.
Бомбы взорвались перед отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". Из-за происшествия игру перенесли на 12 апреля.