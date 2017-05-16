Версия теракта исключена из расследования взрыва у автобуса "Боруссии"

Фото: AP/Bernd Thissen

Генпрокуратура Германии не рассматривает теракт в качестве версии причин взрывов в Дортмунде, сообщает ТАСС. В результате инцидента бомбы сдетонировали у стадиона при проезде автобуса с футболистами клуба "Боруссия".

Как пояснили в офисе ведомства, дальнейшее расследование проведет местная прокуратура города.

Представители Генпрокуратуры напомнили, что рядом с местами взрывов нашли записки, согласно которым причиной деяния стали радикально-исламистские настроения нападавших. Расследование не подтвердило эту версию.

В ведомстве также указали на то, что у подозреваемого Сергея В. могли быть меркантильные интересы.

