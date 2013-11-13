Взрыв в институте Гамалеи произошел по вине ремонтников

Фото: ИТАР-ТАСС

Взрыв в НИИ имени Гамалеи, прогремевший в Москве 12 ноября, произошел из-за безответственности ремонтников обслуживающей организации.

Сотрудница НИИ почувствовала запах газа в кабинете и вызвала рабочих. Они не нашли дефекта в системе и включили конфорку, чтобы проверить работу. После этого и прогремел взрыв, сообщает "Интерфакс".

В результате ЧП один из рабочих получил ожоги 20% поверхности тела, также пострадал и его коллега. В настоящее время мужчина госпитализирован, он находится в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Напомним, 12 ноября около 14 часов в трехэтажном здании "НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи" на улице Гамалеи, дом 25 произошел взрыв. Пожар удалось потушить спустя 40 минут после прибытия спасателей.

Позже Минздрав России заявил, что взрыв не угрожает окружающей среде - пожар произошел в корпусе института, где производились питательные стерильные среды.