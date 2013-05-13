Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 19:54

Происшествия

При взрыве газа в кафе на востоке Москвы пострадали 7 человек

В кафе на востоке Москвы взорвался газовый баллон

На востоке Москвы при взрыве газового баллона в кафе "Шоколадница" пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Взрыв произошел на Щербаковской улице, напротив торгового центра "Семеновский", сообщили в ГУ МЧС России.

По словам очевидцев, в результате взрыва были выбиты стекла. К кафе подъехало несколько пожарных машин, а также кареты скорой помощи. Баллон взорвался во время транспортировки рабочими.

В столичном главке МВД M24.ru подтвердили, что на Щербаковской улице, дом 3 произошел взрыв.

"На данный момент при взрыве пострадали 7 человек, из них двое детей. Пока конкретно непонятно, где произошел взрыв, возможно, это и не кафе "Шоколадница". По данному факту однозначно будет проводиться проверка", - сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что на месте ЧП работают все, в том числе оперативно-следственная группа и сотрудники МЧС.

Причина взрыва будет установлена в ходе проверки.

