Суд в Москве арестовал мужчину за призывы к терактам в соцсетях

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Перовский районный суд отправил в СИЗО Сергея Балтрушевича, обвиняемого в призывах к теракту в соцсетях. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как установило следствие, обвиняемый со своего аккаунта в соцсети "ВКонтакте" разместил в одной из новостных групп сообщение с призывами к террористической деятельности на территории Москвы.

Суд арестовал Балтрушевича до 22 июля этого года.

Ранее сообщалось, что восьмерых полицейских осудили в Москве за взятки, полученные в обмен на предоставление информации похоронным агентствам об умерших.

До этого Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 25 годам колонии 36-летнего бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену.