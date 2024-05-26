Подпольщик Лебедев: украинцы бегут за границу через транзитную зону Молдавии

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Жители Украины придумали новый способ побега за границу – через транзитную зону Молдавии, на трассе Одесса – Рени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Украинцы едут на машине по трассе Одесса – Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка", – сообщил он.

По словам Лебедева, раньше для побега украинцы специально покупали дешевые машины, которые затем увозили власти. Теперь же на указанном месте замечены стоящие вдоль дороги грузовики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

17 мая Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".