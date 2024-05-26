Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Средства ПВО приведены в готовность для отражения еще одной возможной атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск.

Белгородская область подверглась обстрелу ВСУ поздно вечером 25 мая. Всего средства ПВО уничтожили над регионом одну противокорабельную ракету "Нептун", а также 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.