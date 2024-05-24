"Известия": погибшие при атаке ВСУ на Крым шли домой со стройки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое жителей Крыма, погибшие во время атаки ВСУ, были строителями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на очевидца трагедии.

"Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были", – рассказал собеседник издания.

По его словам, украинский снаряд попал прямо им под ноги.

Инцидент произошел вечером 23 мая в Симферопольском районе Крыма. Снаряды ВСУ также попали по пустующему объекту хозяйственного назначения в Алуште. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования близким погибших при ударе.

