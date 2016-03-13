Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2016, 23:50

Происшествия

Не менее 34 человек погибли в результате взрыва в Анкаре

В центре Анкары произошел теракт

В центре Анкары взорвался заминированный автомобиль, сообщает агентство Reuters. Жертвами взрыва в турецкой столице стали, по последним данным, 34 человек. Еще порядка 125 человек ранены.

Как сообщают турецкие СМИ, в 19:35 мск взорвался заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят машины.

Местные власти расценивают произошедшее как теракт. Центр столицы полностью перекрыт. Полиция оцепила место происшествия, в район прибывают машины скорой помощи.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в связи со взрывом уже созвал срочное заседание совета безопасности страны.

[html]


[/html]
Отметим, еще один теракт произошел в Анкаре месяц назад. Тогда жертвами взрыва стали не менее 28 человек, свыше 60 человек получили ранения

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорвался в районе, где расположены здания военных учреждений.

взрывы теракты Турция Анкара жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика