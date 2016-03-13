Не менее 34 человек погибли в результате взрыва в Анкаре

В центре Анкары взорвался заминированный автомобиль, сообщает агентство Reuters. Жертвами взрыва в турецкой столице стали, по последним данным, 34 человек. Еще порядка 125 человек ранены.
Как сообщают турецкие СМИ, в 19:35 мск взорвался заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. Полностью сгорел один муниципальный автобус, горят машины.
Местные власти расценивают произошедшее как теракт. Центр столицы полностью перекрыт. Полиция оцепила место происшествия, в район прибывают машины скорой помощи.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в связи со взрывом уже созвал срочное заседание совета безопасности страны.
Large Explosion Kills At Least 27 In Turkey’s Capital https://t.co/OAcyPRZRx7 pic.twitter.com/DANWpX8lBZ— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 13 марта 2016 г.
Отметим, еще один теракт произошел в Анкаре месяц назад. Тогда жертвами взрыва стали не менее 28 человек, свыше 60 человек получили ранения
Автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорвался в районе, где расположены здания военных учреждений.