Семьи погибших при взрыве в Подмосковье получат по 500 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Семьи погибших при взрыве газа в поселке Загорские Дали получат по 500 тысяч рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Принято решение: семьям погибших выплатить по 500 тысяч рублей - это деньги за каждого погибшего. Если в семье, например, двое погибших, то выплата составит миллион рублей, трое – полтора и так далее. Что касается пострадавших, то людям, получившим тяжкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей, за вред здоровью средней тяжести пострадавшие получат по 150 тысяч рублей, а пострадавшим с легкой степенью тяжести выплатят по 50 тысяч рублей. Материальная помощь за утраченное имущество составит 100 тысяч рублей", - рассказал глава региона.

Он добавил, что пострадавшие получат так называемые экстренные выплаты на первоочередные нужды. "Их люди смогут получить начиная с завтрашнего дня. По 30 тысяч рублей будет выделено на каждого члена семьи пострадавшего. По 50 тысяч рублей получат одиноко проживающие пострадавшие", - отметил Воробьев.

По последним данным, в результате взрыва погибло четверо человек, еще семеро пострадали. Один пострадавший экстренно транспортирован вертолетом в московский НИИ имени Склифосовского. Спасатели готовы работать на месте взрыва круглосуточно, пока все завалы не будут разобраны. Под обломками может находиться еще несколько человек. "Для работы в ночное время установлены мощные прожекторы и привлечена дополнительная спецтехника", - сообщил зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в подмосковном поселке Загорские Дали взорвался бытовой газ. В результате ЧП были повреждены восемь квартир на трех этажах. Среди погибших целая семья - ребенок, его мать и двое пенсионеров.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор. Причины случившегося установят криминалисты и следователи Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Для уточнения информации о состоянии пострадавших правительство Московской области открыло "горячую линию": 8 (496) 540-24-33.