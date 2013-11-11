Газопровод в поселке Загорские Дали работал исправно - Мособлгаз

Фото: ИТАР-ТАСС

Газопровод, который сегодня взорвался в девятиэтажном доме в поселке Загорские Дали, до инцидента работал исправно, рассказали в пресс-службе Мособлгаза.

По словам представителя пресс-службы, никаких вызовов по поводу неисправности газопровода в аварийные службы до происшествия не поступало.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района Подмосковья взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали семь человек. Ранее сообщалось, что в происшествии погибла целая семья из четырех человек - шестимесячный ребенок, его мать, бабушка и дедушка. Информация о пятом погибшем не подтвердилась.

Взрывом были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Для уточнения информации о состоянии пострадавших правительство Московской области открыло "горячую линию": 8 (496) 540-24-33.