Пострадавшие при взрыве дома в Подмосковье получат до 50 тысяч рублей

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье получат до 50 тысяч рублей от местных властей.

"По 30 тысяч рублей будет выделено на каждого члена семьи пострадавшего. По 50 тысяч рублей получат одиноко проживающие граждане, которые пострадали", - сообщила министр соцзащиты населения Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, экстренные выплаты люди смогут получить уже завтра.

Кроме того, в ближайшее время будет определен размер компенсаций пострадавшим и семьям погибших.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что все расходы по захоронению жертв взрыва возьмет на себя правительство области.

Он также отметил, что всех жителей пострадавшего от взрыва дома в поселке Загорские Дали расселят в санаториях "Буран", "Афанасово" и "Загорские Дали". Жильцов пострадавшего дома смогут принять также местные школы и Дома культуры.

"На место происшествия прибудет лаборатория со специалистами для того, чтобы произвести экспертизу. Мы должны убедиться, что при взрыве не пострадал фундамент. Только после экспертизы будем принимать решение по классификации этого дома", - добавил Воробьев.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы. Для работы в ночное время устанавливаются мощные прожекторы и привлекается дополнительная спецтехника.

Кроме того, рабочие начали вставлять новые стекла в пострадавшие от взрыва квартиры.

Напомним, что 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. В результате взрыва погибли пять человек, еще 6 жителей дома получили ранения.

При этом установлены личности четверых погибших. Это женщина с шестимесячным ребенком и два пенсионера, проживающие в одной квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначена взрывотехническая экспертиза.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.