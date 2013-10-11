В котельной ГЭС в центре Москвы произошел взрыв

В центре Москвы произошел взрыв в котельной ГЭС

Утром 11 октября в производственном корпусе котельной ГЭС-1 в центре Москвы произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения получили несколько автомобилей.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД, около 11 часов утра в техническом помещении на Садовнической улице произошло короткое замыкание. В результате сработала система защиты и произошел "динамический удар", силы которого хватило, чтобы выбить стекла на первом этаже здания.

В настоящее время на месте работают специалисты, которые устраняют последствия аварии.

Стоит отметить, что городская электростанция - 1 (ГЭС-1) – это старейшее в России действующее подобное сооружение. Она была построена в 1896 году еще по указу императора Александра III.