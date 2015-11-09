СК проводит проверку после взрыва в здании РАН

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичное управление Следственного комитета проводит проверку по факту взрыва в здании РАН, при котором погиб один человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 13:50 при выполнении работ на охладительной системе в помещении бойлерной произошел взрыв, в результате которого погиб сотрудник обслуживающей компании.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в гараже РАН на минус восьмом этаже при зарядке баллона с фреоном он разгерметизировался, погиб один человек.