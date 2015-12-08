Форма поиска по сайту

08 декабря 2015, 13:42

Происшествия

МВД назвало тип взорванного в центре столицы устройства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Причиной взрыва на автобусной остановке на улице Покровка стала граната, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство", эксперты московской полиции установили, что рядом с автобусной остановкой на улице Покровка взорвалась граната Ф-1", – сообщил он.

Андрей Галиакберов отметил, что в настоящее время из-за следственных мероприятий временно ограничено движение автомобилей от Лубянского до Белгородского проезда.

На месте взрыва в центре Москвы работают криминалисты

Напомним, накануне около 23:00 на автобусной остановке по адресу: улица Покровка, дом 16, прогремел взрыв. Ранее сообщалось, что его причиной могло стать самодельное взрывное устройство.

В результате инцидента пострадали пять человек.

Трое пострадавших были направлены в НИИ им. Склифософвского, один из них отпущен домой. Одному человеку помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Число пострадавших при взрыве на остановке увеличилось до пяти человек

