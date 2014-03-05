Физика, химия и акустика: как работают эксперты-криминалисты МВД

В экспертно-криминалистическом центре полиции прошел пресс-тур

Сотрудники транспортной полиции задержали на Ярославском вокзале наркокурьера, у которого при себе было более 100 грамм синтетического наркотика.

Вещество направили химикам в экспертно-криминалистический центр управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу – там специалисты определят его состав и выдадут заключение, по которому можно будет привлечь курьера к ответственности.

Какие еще проверки проходят в лабораториях ЭКЦ - в материале сетевого издания M24.ru.

Физико-химическая лаборатория

В физико-химической лаборатории ЭКЦ МВД проверяют не только наркотики (хотя 90% - именно они). Специалисты исследуют лаки, краски, горюче-смазочные материалы – все, что подлежит анализу в их сферах. Например, неизвестные украли тонну керосина из цистерны, и перед специалистами стоит задача: сравнить образцы остатков топлива с найденными ГСМ у подозреваемых.

Исследуют образцы в хромато-масс-спектрической системе. Принцип ее работы прост: система сканирует массу образца вещества и ищет аналог по всему диапазону, заложенному в компьютер. Затем машина "считает" ионы вещества, проверяет соотношение масса/заряд и выдает результат, исходя из встроенной химической "библиотеки".

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

В базе данных лаборатории – более 250 тысяч веществ, но этого порой недостаточно – как рассказал начальник отдела спецэкспертиз Сергей Алтунин, большую проблему представляют "спайсы", или "дизайнерские наркотики". Их на экспертизу поступает, кстати, больше половины от всей "дури".

"Химикам достаточно немного изменить формулу, и вещество перестает быть наркотиком. В таких случаях мы не ограничиваемся одной проверкой, а по три-четыре раза уточняем результаты, до установления степени опасности вещества. От нас зависит, получит ли человек реальный срок, или он будет оправдан", - сказал Алтунин.

В 2013 году физико-химическая лаборатория провела 2200 экспертиз, но уже с начала 2014 года специалисты отмечают рост числа веществ, поступающих на исследование.

Наряду с "обычными" наркотиками химики ЭКЦ сталкиваются с редкими, а, зачастую, и неизвестными веществами: сейчас в лаборатории проходит проверку 40 литров "айауаски", или "напитка шаманов". Это психоактивное вещество родом из Южной Америки, в состав которого входит мощный психоделик DMT.

Кроме того, туристы иногда привозят из стран бассейна Амазонки mate de coca - чай из листьев коки, который законно пьют индейцы, но в России он запрещен.

Криминалистическая лаборатория

Вплотную с физиками и химиками службу несут криминалисты – эксперты, работающие на местах преступлений. Для полноценной работы у них есть передвижная лаборатория на базе фургона.

Специалисты осматривают место происшествия и расставляют метки около обнаруженных вещдоков. Кроме того, они используют магнитные грабли – устройство, к которому "прилипают" все металлические предметы, и миноискатели.

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

После сбора материалов и обязательной фото-видеофиксации специалисты берут пробы грунта. Если криминалисты прибыли на место взрыва, то для они берут ацетон – в нем растворяется большинство взрывчатых веществ. В остальных случаях используется обычная вода.

Главная задача тут, как пояснил один из специалистов, – взять как можно больше материала, чтобы химики смогли определить точный состав пробы.

Говоря о взрывах, нельзя не упомянуть тех, кто обеспечивает безопасность криминалистов – инженерно-саперный отдел полиции. Именно они первыми приезжают на место, огораживают его и находят другие бомбы, которые могут взорваться в любой момент.

Для этого саперы, одетые в броню (которая выдерживает взрыв гранаты в пяти метрах от нее), используют регистратор электрической активности. Когда взрывотехник находит устройство, он ставит флажок, а затем включается генератор помех, чтобы злоумышленник не подорвал бомбу с помощью радиоволны. После этого устанавливаются защитные экраны, чтобы при случае бомба не повредила остальных.

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

После этого взрывное устройство "просвечивают" рентгеном, изображение с которого идет на компьютер в передвижной лаборатории. Если бомба не представляет угрозы, то ее специальным щупом опускают в защищенный контейнер.

Иногда по сообщению о готовящемся взрыве приезжают кинологи, и, если собака указала на предполагаемую бомбу, в дело вступают саперы. Но большинство вызовов о терактах, к счастью, ложные, и с ними борются в еще одном отделе – фоноскопических экспертиз.

Фоноскопическая лаборатория

Штат фоноскопической лаборатории небольшой - акустик и лингвист. В их задачу входит анализ телефонных переговоров предполагаемых преступников, сообщения о заложенных бомбах и экспертиза других разговоров. Обмануть специалистов фоноскопической лаборатории сложно – не поможет ни изменение тембра голоса, ни платок, проложенный между ртом говорящего и трубкой.

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Сфера работы ЭКЦ транспортной полиции – поезда, самолеты и корабли, причем первые "минируют" гораздо чаще. Как рассказал глава экспертного центра Павел Севастьянов, в основном телефонным терроризмом занимаются опаздывающие пассажиры в надежде, что поезд "с бомбой" не уедет.

Это, к слову, облегчает работу: следователи просто смотрят список тех, кто еще не сел на поезд, и круг подозреваемых сразу сужается. Голоса подозреваемых анализирует акустик, и при совпадении виновного задерживают.

Иногда в работе фоноскопического отдела принимает участие авторовед – он занимается тем, что сравнивает обороты речи и прочие, характерные для отдельно взятого человека, приметы. Работа автороведа схожа с графологом, но один выделяет особенности речи, а второй – письма.

Дактилоскопия и система "Портрет-поиск"

Еще один крупный отдел, который участвует в расследованиях, - дактилоскопический. С развитием технологий уже нет нужды возить снимки пальцев в полицию и сравнивать там по картотеке – сейчас эксперты носят с собой чемодан, позволяющий все необходимые операции сделать на месте.

Называется это устройство "Папилон". Все, что нужно – ввести имя и фамилию и приложить палец к специальному сканеру, который он сверит отпечаток с картотекой (в ней, к слову, есть 13 миллионов человек). Даже назвавшись другой фамилией, злоумышленник не запутает машину – папиллярные узоры все скажут за него.

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Кроме того, в чемодане есть фотокамера, которая сделает снимок подозреваемого и занесет в картотеку, и сканер, позволяющий сразу заснять вещдоки и отправить следователю.

Иногда преступники не оставляют отпечатков, но их замечают свидетели. Тут помогает система "Портрет-поиск", с помощью которой можно составить фоторобот и найти соответствие среди ранее задержанных, подозреваемых и тех, кто представляет "оперативный интерес".

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Как отмечают специалисты, в такой работе очень важно создать комфортные условия для очевидца. Например, в 2010 году в электричке неизвестный ранил ножом пассажира и скрылся. Происшествие видела подруга потерпевшего, но следователям понадобилось 4 часа на составление фоторобота – сказался стресс, свалившийся на девушку, и непривычные условия.

Но фоторобот дал свои плоды – подозреваемого удалось задержать. На его портрет система выдала 13 похожих человек, среди которых и был нападавший.

Сергей Блохин