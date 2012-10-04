Пострадавшая при взрыве газа в подмосковном доме скончалась

Фото: ИТАР-ТАСС

Пострадавшая при взрыве бытового газа в доме, расположенном в Сергиевом Посаде, скончалась в центральной районной больнице. Пожилая женщина так и не пришла в сознание.

В результате взрыва, прогремевшего в 11.05 в четверг, 4 октября, в медучреждение госпитализировали лишь одну женщину, сообщает РИА Новости.

Напомним, что инцидент произошел на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В результате взрыва обрушилась целая стена дома, четыре квартиры разрушены полностью, еще столько же повреждены.

На место происшествия приехали около 30 полицейских, которые выясняли, не остались ли под завалами люди.

Эвакуированным жильцам дома власти предоставили временное жилье в общежитии, которое предназначено для людей, попавших в ЧС.